Juventus, il report dell’allenamento: subito in campo in vista della Roma

TORINO- Il giorno dopo il ko di Cagliari, la Juventus è tornata subito al lavoro al JTC per preparare la gara con la Roma di sabato, ultima di questo campionato. A comunicarlo è lo stesso club tramite i propri canali ufficiali: “Per preparare la sfida con i giallorossi, la squadra, dopo essere rientrata in nottata da Cagliari, è scesa in campo questa mattina al JTC Continassa: lavoro di scarico per chi ha giocato alla Sardegna Arena, lavoro tecnico e di possesso palla per il resto del gruppo. Domani l’allenamento è in programma al pomeriggio”.

