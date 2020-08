Juventus, il report dell’allenamento: subito al lavoro dopo la Roma

TORINO- Il giorno dopo l’ininfluente ko con la Roma, che ha chiuso il campionato di Ronaldo e compagni, la Juventus è tornata al lavoro al JTC per preparare la sfida al Lione, prevista per venerdì prossimo: “Vinto il campionato, festeggiata la Coppa, la Juve è tornata subito ad allenarsi, perché la stagione è tutt’altro che finita. Venerdì sera, all’Allianz Stadium, riparte l’avventura in Champions League, e la Juve è chiamata dopo quasi sei mesi alla rimonta, contro il Lione. La squadra si è dunque ritrovata oggi, al Training Center, per una seduta di scarico e recupero per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo ha lavorato in modo personalizzato. Domani riposo per tutti, l’appuntamento per il prossimo allenamento è fissato martedì nel pomeriggio”.

