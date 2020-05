Juventus, il report dell’allenamento: riapre il JTC

TORINO- Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha fatto sapere della riapertura del JTC, dove i calciatori bianconeri hanno svolto allenamento individuale seguendo le norme vigenti: “Dopo la giornata di test ed esami, effettuati ieri, al J Medical, una parte dei calciatori della Juventus ha iniziato a frequentare lo Juventus Training Center della Continassa per seguire un percorso di ripresa della forma agonistica. Si rammenta che in base alla circolare del Ministero dell’Interno del 3 maggio, tali allenamenti si svolgeranno su base individuale e con arrivi scaglionati per permettere la piena ottemperanza alle norme in vigore”.