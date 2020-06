Juventus, il report dell’allenamento: in campo con la testa alla Coppa Italia

TORINO- La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto fare il riassunto dell’allenamento odierno: “Continua il conto alla rovescia per il ritorno in campo della Juventus, che questa mattina ha proseguito la propria marcia di preparazione con una seduta di allenamento allo Juventus Training Center Continassa. Per i bianconeri, menù di giornata che ha previsto un iniziale riscaldamento misto tecnico e fisico, seguito da partite a tema e da una partita finale. Anche domani, mercoledì 10 giugno, l’allenamento è in programma al mattino”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<