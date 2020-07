Juventus, il report dell’allenamento: Demiral torna a lavorare in gruppo

TORINO- Archiviato il pareggio casalingo con l’Atalanta, la Juventus si è ritrovata in mattinata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida al Sassuolo di mercoledì. Come comunicato dal club, Merih Demiral è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio: “Domenica mattina fra campo e palestra per il gruppo bianconero, che all’indomani del pareggio di sabato sera contro l’Atalanta è già al lavoro, con obiettivo Sassuolo. La Juve giocherà in Emilia fra tre giorni e quindi già questa mattina è tornata ad allenarsi: nel menù di giornata, recupero e palestra, come sempre per chi ha giocato ieri sera, e allenamento in campo, dedicato a lavoro tecnico, possesso palla e partita per il resto della squadra. Ha lavorato in gruppo anche Merih Demiral. Domani si torna in campo al Training Center: appuntamento fissato per il mattino”.

