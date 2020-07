TORINO- L’emergenza Coronavirus ha stravolto inevitabilmente il mondo del calcio che, dopo la ripartenza, deve al momento fare a meno della presenza dei tifosi sugli spalti. Una situazione che ha pesantemente colpito la Juventus, specialmente per quanto riguarda gli incassi delle partite. Come riportato da Calcio&Finanza, il club bianconero ha subito delle perdite per 26,8 milioni di euro (-34,6%).

