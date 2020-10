Juventus, il club al fianco di McKennie nella lotta al razzismo

TORINO- La Juventus, tramite un tweet, ha esternato la propria vicinanza a Weston McKennie nella lotta al razzismo. Questo il messaggio del numero 14 texano: “Quest’anno all’inizio della stagione, dopo una partita, i tifosi mi hanno fatto il verso della scimmia. E’ stato devastante. Sono tornato a casa a Dallas e avevo paura a guidare di notte, solo perché non sapevo cosa sarebbe potuto succedere se la polizia mi avesse fermato per un controllo. Rappresento un paese che probabilmente non mi accetta neanche, solo per il colore della mia pelle. E’ veramente tristissimo. Indossare la fascia di capitano della Nazionale, per me era un dovere e una responsabilità. Primo americano e secondo come afroamericano. Ho ricevuto molto supporto ma anche molto odio. Sei un calciatore, non dovresti fare dichiarazioni politiche e dentro di me pensavo: “Non vedo come possa essere una dichiarazione politica, una persona ha perso la vita, non starò zitto limitandomi a dribblare. Non censurerò la mia opinione solo perché le persone pensano che dovrei limitarmi a giocare a calcio e non voglio essere conosciuto solo come un gran giocatore”. Voglio essere ricordato come un grande uomo e una grande persone ed è quello sto provando a fare, lasciare il segno. E’ questa la versione di me stesso che amo”: