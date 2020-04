TORINO- Come riportato da Sky Sport, Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Daniele Rugani stanno attendendo gi esiti degli ultimi tamponi svolti, per capire se hanno definitivamente sconfitto il Coronavirus o meno. I tre, unici calciatori bianconeri ad essere risultati positivi al Covid-19, sono tutti asintomatici e stanno meglio, ma il precedente tampone non aveva ancora dato le notizie sperate.

