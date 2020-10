Juventus, i precedenti con la Dinamo Kiev: tre vittorie per i bianconeri

TORINO- Archiviato il deludente pareggio di Crotone, la Juventus è tornata al lavoro in vista della Champions, competizione in cui esordirà martedì contro la Dinamo Kiev. Contro gli ucraini sarà il quinto confronto ufficiale, dopo tre successi in favore dei bianconeri e un pareggio. Primo confronto ufficiale nella stagione 1997/98 ai quarti di Champions, con 1-1 a Torino e 4-1 in Ucraina con Pippo Inzaghi autore di una tripletta. L’ultima volta che le due squadre si sono incrociate è stata nella stagione 2002/03 ai gironi della massima competizione europea, con la Vecchia Signora vincente 2-1 a Kiev e 5-0 in casa.