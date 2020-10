Juventus, i nazionali torneranno alla fine della prossima settimana

TORINO – Ultimo giorno di riposo per la Juventus, che da domani tornerà a lavorare alla Continassa agli ordini di mister Andrea Pirlo. Diversi, però, sono i giocatori impegnati con le proprie Nazionali e che torneranno a Torino solamente sul finire della prossima settimana. Tra questi, come riportato da Sky Sport, ci saranno Federico Chiesa e Paulo Dybala, che potrebbero quindi non scendere in campo sabato a Crotone. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, in casa bianconera sono arrivate anche altre grandissime novità. Ci siamo, fissato l’incontro decisivo nei prossimi giorni per chiudere: firma in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA