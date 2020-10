Calciomercato Juventus – Ci siamo, incontro decisivo: può arrivare la firma!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante il mercato si sia chiuso ufficialmente da poco, il tema calciomercato rimane sempre caldissimo in casa Juventus. Già a gennaio – che non è poi così lontano in fondo – potrebbero arrivare grosse novità, come vedremo più avanti. C’è bisogno dunque di muoversi in anticipo, anche perché di situazioni da sistemare ce ne sono parecchie. Dalla programmazione dei prossimi possibili colpi di mercato della Juve in entrata, ad alcuni giocatori per i quali deve ancora essere trovata una soluzione in uscita (vedi Khedira). Ma non solo. Ci sono questioni di massima importanza anche all’interno della Juventus stessa. E, in quest’ottica, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi proprio per una di queste situazioni.

Stiamo parlando ovviamente di Paulo Dybala e, più nello specifico, del suo rinnovo che tutti in casa bianconera stanno attendendo ormai da mesi. La trattativa risale addirittura al pre-lockdown, quando le parti avevano iniziato a parlarsi per arrivare alla fumata bianca. Poi l’emergenza Covid ha inevitabilmente allungato i tempi e messo i bastoni tra le ruote alla Juventus, trovatasi in seria difficoltà di fronte alle richieste economiche dell’argentino. La firma quindi non è più arrivata, nonostante si sia respirato sempre ottimismo sia in società che da parte del giocatore e il suo entourage. Ora però è arrivato il momento di chiudere definitivamente e una volta per tutte la questione.

Come riportato da Tuttosport infatti, Jorge Antun (l’agente di Dybala) è già a Torino da diverso tempo. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo con i dirigenti bianconeri per il prolungamento del contratto della Joya. Come sottolinea sempre il quotidiano torinese, da fonti vicine a Dybala non filtra la sensazione che la firma arriverà entro brevissimo tempo. Salvo clamorosi colpi di scena però, la fumata bianca arriverà. Contratto di 5 anni e ingaggio che potrebbe superare quello di Matthijs de Ligt, il secondo elemento della rosa bianconera a guadagnare di più dopo CR7 con circa 11,5 milioni a stagione. Come accennato poco fa però, occhio anche al mercato in entrata. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici infatti ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA