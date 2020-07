Juventus, Greenwood l’ultima idea per l’attacco

TORINO- A fine stagione, a meno di colpi di scena, terminerà definitivamente il rapporto tra la Juventus e Gonzalo Higuain, che non ha convinto in pieno nel corso di questa stagione. Come riportato dal quotidiano britannico Mirror, per sostituire il Pipita, il club bianconero avrebbe nel mirino anche Mason Greenwood, baby prodigio in forza allo United. Il ragazzo, che ha fin qui messo a segno 19 gol, è però ritenuto un punto fermo per il futuro dei Red Devils, restii a privarsene.

