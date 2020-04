Juventus, fiducia totale in Szczesny

TORINO- Il futuro di Wojciech Szczesny è stato più volte messo in dubbio in queste ultime settimane, nonostante il rinnovo da poco ufficializzato. L’estremo difensore polacco era infatti dato come partente in estate, per permettere alla Juve di puntare su profili più giovani come Donnarumma. Stando a quanto riferito da Tuttosport, però, il club bianconero non vorrebbe privarsi dell’ex Roma, ritenuto uno degli elementi cardine dell’undici di mister Sarri.

