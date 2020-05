Juventus, Emerson Palmieri ancora tra gli obiettivi

TORINO – Sistemare quel reparto terzini ancora carente sembra essere la priorità assoluta di Fabio Paratici. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il primo obiettivo in vista del prossimo mercato sarebbe Emerson Palmieri, profilo da tempo accostato alla Juventus e capace di colmare, almeno in parte, le lacune della difesa bianconera. La trattativa con il Chelsea sembrerebbe dunque destinata a decollare nei prossimi mesi, ma attenzione alla concorrenza, con Antonio Conte in prima fila.