Juventus, ecco quanto costa il colpo Traoré

TORINO- La Juventus sta iniziando a programmare la campagna acquisti in vista della prossima stagione. Vista la probabile cessione di Douglas Costa, il cui rendimento è stato minato da diversi problemi muscolari, il club bianconero starebbe pensando di affondare il colpo per Adama Traoré, esterno offensivo in forza al Wolverhampton. Come riferito da ESPN, però, la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice, visti gli 80 milioni di euro chiesti dalla società britannica.

