Juventus, è Cristiano Ronaldo l’MVP della stagione

TORINO- La Juventus ha annunciato Cristiano Ronaldo come miglior giocatore stagionale della rosa ora a disposizione di Andrea Pirlo. Il fenomeno portoghese è stato autentico trascinatore dell’undici bianconero verso il nono scudetto consecutivo, firmando 31 gol in campionato. Considerevole anche il suo apporto in Champions, nonostante la doppietta al Lione e i 4 gol messi a segno nella competizione non siano bastati alla Juve per evitare l’eliminazione agli ottavi:

