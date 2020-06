Juventus, dopo il giorno di riposo si torna al lavoro al JTC

TORINO- Dopo la domenica di riposo concessa da Maurizio Sarri, la Juventus si è ritrovata oggi al JTC per riprendere gli allenamenti in vista della gara di Coppa Italia contro il Milan. I calciatori bianconeri, prima di mettersi al lavoro, si sono sottoposti al tampone per il Coronavirus. Da segnalare, oltre al solito Cristiano Ronaldo, l’ottima forma fisica di Gonzalo Higuain e la ripresa ormai piena di Giorgio Chiellini e Sami Khedira dai rispettivi infortuni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<