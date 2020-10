TORINO- Ormai archiviato il ko di Champions League con il Barcellona, la Juventus si rituffa in campionato, dove deve invetire il trend di pareggi tornando al successo. Avversario del prossimo turno sarà lo Spezia, che ha ben iniziato questa stagione. In vista del match con la formazione ligure, domani alle 14 Andrea Pirlo interverrà in conferenza stampa presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.