Juventus, Demiral pronto per lo sprint finale

TORINO- Ottime notizie per Maurizio Sarri arrivano dall’infermeria. Il tecnico toscano, infatti, potrà presto contare nuovamente su Merih Demiral, tornato finalmente a disposizione dopo aver recuperato dalla rottura del crociato rimediata lo scorso gennaio nel match contro la Roma. Come riferito da Tuttosport, il centrale turco tornerà presto tra i convocati e sarà un’arma importante per questo finale di stagione, in cui i bianconeri lottano per il campionato e la Champions.

