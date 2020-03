Juventus, continua il pressing su Gabriel Jesus

TORINO- Vista la possibile cessione in estate di Gonzalo Higuain, la Juventus sta seguendo vari profili per il ruolo di centravanti. Uno dei nomi preferiti dai bianconeri è quello di Gabriel Jesus, che potrebbe lasciare il Manchester City se venisse confermata l’esclusione dalle coppe del club inglese. Come riportato dai quotidiani britannici, i contatti per il suo passaggio a Torino sarebbero già partiti e si attendono novità importanti nelle prossime settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<