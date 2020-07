Juventus, continua il duello con l’Inter per Emerson Palmieri

TORINO- Con la situazione Alex Sandro ancora da risolvere, visto che la permanenza a Torino del brasiliano non è garantita, la Juventus continua a monitorare la situazione legata ad Emerson Palmieri. Il club bianconero è in forte pressing con il Chelsea per l’acquisto dell’ex Roma che, però, fa gola anche all’Inter. Come riportato da Tuttosport, sarà un duello che infiammerà la prossima sessione dei trasferimenti, visto che nessuno dei due club ha al momento intenzione di mollare la presa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<