Juventus – Con l’addio di Sarri i bianconeri risparmierebbero molto

TORINO – La Juventus spera di potersi liberare presto di uno stipendio molto alto: si tratta di quello di Maurizio Sarri, ex allenatore bianconero esonerato quest’estate dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Lione. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, infatti, il tecnico toscano percepirà dal club torinese circa 17 milioni di euro lordi fino al 2022, anno in cui scadrà il suo contratto. Per questo motivo, la Juve spera che Sarri trovi presto un’altra sistemazione, così da poter rescindere l’accordo con lui e liberarsi di questa spesa. Sulle sue tracce, in questi giorni, sembrano essersi mosse la Roma e la Fiorentina: la voglia di tornare in panchina per l’ex mister bianconero è tanta, così come la voglia che la Vecchia Signora ha di risparmiare.