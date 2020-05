Juventus, come si è svolta la giornata dei bianconeri alla Continassa

TORINO- Nella giornata di oggi, diversi calciatori della Juventus si sono ritrovati al JMedical per le visite mediche di rito, vista la possibilità di riprendere gli allenamenti singolarmente. Ad aprire “le danze”, come è possibile vedere sui canali social bianconeri, è stato Aaron Ramsey, arrivato in mattinata e seguito poi da Chiellini, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Bentancur, De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi. Assente il solo Buffon, mentre gli altri in giro per il mondo, dovranno aspettare due settimane prima di tornare al lavoro. Ma attenzione perché in giornata è esplosa una vera e propria bomba di mercato. Tenetevi forte: sta circolando una notizia pazzesca! >>>VAI ALLA NOTIZIA

