Juventus, c’è la volontà di concludere la stagione

TORINO- Mentre si aspettano comunicazioni ufficiali, in Serie A si stanno formando degli schieramenti di club che vogliono o meno riprendere la stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo un primo periodo di tentennamenti, la Juventus si sarebbe detta pronta a tornare in campo, unendosi a squadre come Lazio e Napoli. Sfavorevoli, invece, squadre come il Brescia, il Genoa e il Torino (queste ultime due si salverebbero matematicamente se l’annata dovesse concludersi qui). Neutrali, invece, Milan ed Inter, che aspettano ulteriori novità.

