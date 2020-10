TORINO- La Juventus, dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato, è attesa dalla sfida in Champions con il Barcellona di mercoledì sera. Un match, quello di Torino, che non ha mai visto i catalani vincenti in trasferta. Nei sei precedenti in terra sabauda, infatti, i bianconeri hanno vinto per tre volte (l’ultima nell’aprile 2017 per 3-0), pareggiando poi le altre tre sfide (l’ultima nel novembre 2017 per 0-0).