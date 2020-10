Juventus-Barcellona, da Cr7-Messi ai ritorni di Pjanic e Artuhr: quanti incroci tra i due club

TORINO- Come voluto dall’urna di Nyon, la Juventus affronterà il Barcellona nel gruppo G di Champions league. Una sfida che permetterà di vedere nuovamente contro Cristiano Ronaldo e Messi, che per un decennio hanno incantato sui maggiori palcoscenici europei. Cinque sfide tra i due nella massima competizione europea: due successi per l’argentino (con 3 gol), due pareggi e una sola affermazione per Cr7, mai in gol in Europa contro il rivale. Sarà poi anche l’occasione per rivedere Miralem Pjanic e Arthur, protagonisti in estate dello scambio tra i due club, calcare i campi dell’Allianz Stadium e del Camp Nou. Ultimo confronto tra le due squadre nel 2018, con uno 0-0 a Torino (anche in quell’occasione si trattava del girone di Champions).