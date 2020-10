Juventus-Barcellona 0-2: Dembélé e Messi stendono i bianconeri

TORINO- Nulla da fare per la Juventus, sconfitta per 2-0 dal Barcellona (gol di Dembélé e Messi su rigore) nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Bianconeri raramente pericolosi dalle parti di Neto, se non in occasione dei tre gol annullati per fuorigioco a Morata (sicuramente il migliore in campo per la squadra di Pirlo). Male Dybala, malissimo Bernardeschi che entra per cercare una svolta ma finisce per regalare il rigore del 2-0 ai blaugrana che chiude la gara. Da segnalare anche l’espulsione per doppia ammonizione all’indirizzo di Merih Demiral, che certifica una serata decisamente negativa per la Juve, alla quale è mancato l’apporto dei big come Ronaldo e De Ligt.