Juventus, attesi per domani i ritorni dei brasiliani

TORINO- Nella serata di ieri, anche Wojciech Szczesny ha fatto ritorno a Torino e dovrà osservare ora due settimane di isolamento in casa, prima di sottoporsi ai test medici di rito. Come riferito da Tuttosport, invece, nella giornata di domani sono attesi i brasiliani (Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa), che potranno così unirsi al gruppo in caso di ripresa degli allenamenti di squadra dopo il 18 maggio. Restano da capire le situazioni di Higuain e Rabiot, mentre De Ligt era atteso in serata ieri.

