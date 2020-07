Juventus-Atalanta, i precedenti: a Torino bianconeri quasi imbattuti

TORINO- La Juventus è pronta a tornare in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, dove stasera ospiterà l’Atalanta, unica squadra ad aver vinto tutte le gare dalla ripresa del campionato. I bergamaschi sono sicuramente tra le squadre più in forma, ma a Torino i precedenti pendono a favore della Vecchia Signora. Nelle 57 gare giocate in casa bianconera, il bilancio è di 38 successi per la Juve, 15 pareggi e solo 4 affermazioni atalantine. Numeri che la squadra di Sarri vuole aggiornare positivamente.

