Juventus-Atalanta, Bentancur e Cuadrado a rischio squalifica

TORINO- Dopo il ko di Milano, la Juventus tornerà in campo stasera all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. In casa bianconera ci sono due diffidati: Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado che, a meno di sorprese, saranno entrambi titolari stasera contro i bergamaschi. In caso di ammonizione, per i due scatterà la squalifica e saranno costretti a saltare la prossima gara di campionato, che vedrà Ronaldo e compagni opposti al Sassuolo.

