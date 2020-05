Juventus, anche Szczesny è rientrato a Torino

TORINO- Piano piano il gruppo dei calciatori bianconeri sta iniziando a formasi di nuovo. Dopo i rientri di Pjanic e Cristiano Ronaldo, che hanno fatto da apripista, anche Wojciech Szczesny ha fatto ritorno a Torino nella giornata di oggi. Il numero uno polacco, che era rientrato in Polonia per passare il periodo di quarantena vicino alla propria famiglia, dovrà ora osservare altri 14 giorni di isolamento, prima di presentarsi al JMedical per le visite mediche e ricominciare così gli allenamenti.

