Juventus, anche Sarri presente alla Continassa

TORINO- In questi giorni, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista della ripresa del campionato, che dovrebbe avvenire il 13 di giugno. Bianconeri che hanno lavorato individualmente, in attesa di ricominciare a lavorare in gruppo dal prossimo lunedì. A guidare la seduta, come sempre, ci sarà mister Maurizio Sarri, che proprio oggi ha fatto ritorno al JTC per la prima volta dopo l’emergenza Coronavirus. Il tecnico toscano si è sottoposto ai classici esami di rito ed è pronto a tornare in pista. A riportarlo è Sky Sport.

