Juventus, anche il Milan sulle tracce di Kaio Jorge

TORINO- La Juventus è pronta ad investire sul reparto offensivo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di ringiovanire la squadra. Tra i nomi messi nel mirino dal da Fabio Paratici c’è anche quello di Kaio Jorge, stellina classe 2002 in forza al Santos. Il ragazzo ha convinto gli osservatori bianconeri delle sue qualità, ma secondo Tuttosport la trattativa sarebbe in salita. Sul brasiliano, infatti, si sarebbe inserito nelle ultime ore anche il Milan.

