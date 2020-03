Juventus, anche Douglas Costa ha fatto ritorno in Sud America

TORINO- Prosegue il ritorno in patria dei calciatori della Juventus, al momento in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo Higuain, Pjanic e Khedira è la volta di Douglas Costa, volato in Brasile nella giornata di ieri. L’esterno offensivo, risultato negativo al tampone per il Coronavirus, aveva manifestato il desiderio di stare vicino alla propria famiglia in questo momento così complicato, informando la società bianconera della propria partenza, dopo un periodo di dieci giorni di quarantena verso il proprio domicilio piemontese. Anche lui, al suo rientro in Italia, non potrà allenarsi per almeno un paio di settimane a causa delle normative vigenti.

