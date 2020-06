Juventus, affari in corso con il Pisa

TORINO- In attesa di mettere a segno qualche colpo importante per rinforzare la rosa della prima squadra, la Juventus sta iniziando a chiudere affari minori in vista della prossima stagione. Come riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, in bianconero arriverà dal Pisa il portiere Stefano Gori, ottimo prospetto che, probabilmente, verrà poi girato in prestito. In Toscana, invece, è pronto a sbarcare Leonardo Loria, estremo difensore della formazione under23 juventina.

