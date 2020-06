Juve, Thuram l’ultima idea per l’attacco

TORINO- La Juventus, in vista della prossima stagione, è in cerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio del celebre Lilian, ex difensore della Vecchia Signora ad inizio anni 2000. I 10 gol e le ottime prestazioni offerte in questa stagione, però, avrebbero attirato anche gli interessi di Milan e Fiorentina sul ragazzo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<