Juve, Theo Hernandez resta nel mirino

TORINO- Quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione alla Juventus per Alex Sandro, il cui destino sembrerebbe doversi legare a quello di un altro club. I bianconeri, naturalmente, non vogliono farsi trovare impreparati e per questo stanno valutando i possibili sostituti. Nel mirino c’è sempre Theo Hernandez, grande protagonista fino allo stop della stagione del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe rappresentare la soluzione adatta, ma c’è da battere la concorrenza del Psg.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<