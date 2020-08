Juve, si lavora alle rescissioni di Khedira e Higuain

TORINO- Prima di piazzare nuovi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo, la Juventus vuole liberarsi di alcuni ingaggi pesanti. E’ il caso di Sami Khedira e Gonzalo Higuain, ormai ai margini del progetto tecnico bianconero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta la volontà di arrivare alla rescissione del contratto dei due calciatori che, però, comporterebbe una pesante buonuscita in entrambi i casi.

