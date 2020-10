TORINO- I buoni rapporti tra la dirigenza della Juventus e Mino Raiola potrebbero portare altri assistiti del potente procuratore a Torino. Tra i giocatori tenuti sotto controllo c’è Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 in forza all’Ajax, dove ha già collezionato 16 presenze in prima squadra. Sul ragazzo, come riferito dalla stampa olandese, è forte però anche l’interesse del Milan, pronto a sfidare i bianconeri.