Juve, senti Hakimi: “Ancora nessun contatto con il Real, gli interessi di certi club fanno piacere”

TORINO- Achraf Hakimi, giovane difensore del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid, è finito nel mirino della Juventus, pronta a farne il padrone della propria fascia destra. Il ragazzo, però, non ha voluto esporsi troppo riguardo il suo futuro, come riferito ai microfoni di Cadena Ser: “Il mio procuratore ha in mano il mio contratto, non so sinceramente quanto sia ancora lungo. Sono orgoglioso di quanto fatto fino ad ora e gli interessi di club come Juve, Psg, Chelsea e Bayern fanno piacere. Per il momento non ho avuto nessun contatto con la dirigenza del Real Madrid per il futuro, ma credo che presto inizieremo a parlarne. Nei prossimi mesi dovrò prendere una decisione importante”.

