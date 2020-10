Juve, seconda volta in Champions senza Ronaldo

TORINO- Domani a Kiev la Juventus farà il suo esordio in Champions League contro la Dinamo di Lucescu. I bianconeri saranno privi di Cristiano Ronaldo, al momento in isolamento dopo la riscontrata positività al Coronavirus. Per la squadra di Pirlo sarà la seconda volta in Europa, dall’arrivo a Torino del numero 7, in cui l’ex Real Madrid non sarà in campo. Il precedente risale all’incontro d’andata con la Young Boys nel girone 2018/19, quando una tripletta di Dybala regalò i tre punti alla squadra allora allenata da Allegri.