Juve, Sarri ha chiesto l’acquisto di Kluivert

TORINO- La Juventus, per rinforzare la propria rosa, guarda con attenzione in casa Roma alla ricerca di possibili affari. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe richiesto alla dirigenza bianconera l’acquisto di Justin Kluivert. Il talento olandese, che fin qui ha faticato ad imporsi in giallorosso, è visto dal tecnico toscano come un potenziale giocatore “alla Mertens” e quindi adatto al ruolo di falso nueve. La carta giusta per sbloccare l’affare potrebbe essere Rolando Mandragora, che dovrebbe far ritorno a Torino dopo l’esperienza all’Udinese.

