Juve-Roma, nuovo scambio all’orizzonte

TORINO- Come testimoniato dallo scambio Spinazzola-Pellegrini, i rapporti tra la Juventus e la Roma sono più che buoni e, per questo, presto potrebbero esserci nuovi affari. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le due società starebbero lavorando ad uno scambio di plusvalenze che coinvolgerebbe Rolando Mandragora e Bryan Cristante, entrambi non al centro del progetto dei rispettivi club. I bianconeri riscatterebbero il centrocampista campano dall’Udinese per una cifra vicina ai 26 milioni, prima di girarlo ai giallorossi.

