TORINO- C’è anche Douglas Costa tra i giocatori con le valigie in mano in casa Juventus. L’esterno offensivo brasiliano, per via dei numerosi infortuni, non è più un elemento fondamentale e il club bianconero vorrebbe inserirlo in qualche scambio. Come riportato da Tuttosport, raffreddatasi la pista che portava al Barcellona, il numero 11 potrebbe finire al Psg in cambio di Julian Draxler, vecchia conoscenza dalle parti di Torino.