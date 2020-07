Juve, quasi tramontata l’ipotesi Willian: rinnovo più vicino

TORINO- Al termine di questa stagione è possibile una separazione tra Douglas Costa e la Juventus, non più convinta del giocatore a causa dei continui problemi fisici che ne hanno minato il rendimento nelle ultime stagioni. Tra i nomi fatti per sostituirl oc’era anche quello di Willian, il cui attuale contratto con il Chelsea terminerà a breve. Come riferito da Sky Sports Uk, però, l’esterno brasiliano sarebbe ora convinto di restare alla corte di Lampard, vista anche la volontà della famiglia di non spostarsi da Londra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<