Juve, quasi sfumato Thiago Alcantara: vicino il rinnovo con il Bayern

TORINO- Uno degli obiettivi della Juventus per il centrocampo, reparto che subirà una restaurazione in questi mesi, è quasi sfumato. Si tratta di Thiago Alcantara, pupillo di Maurizio Sarri, che sarebbe però vicino a rinnovare il proprio contratto con il Bayern Monaco, attualmente in scadenza tra un anno. A riportarlo è il quotidiano tedesco BILD, che parla di un accordo pluriennale ormai raggiunto e che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

