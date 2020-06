Juve, Pjanic apre al trasferimento al Chelsea

TORINO- Ancora in bilico il futuro di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, vista anche l’esplosione di Rodrigo Bentancur, non ha più il posto assicurato in campo e la Juve starebbe pensando di fare a meno di lui per poi rinforzare la rosa. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, viste le difficoltà riscontrate nelle trattative con il Barcellona, l’ex Roma avrebbe aperto ad un trasferimento al Chelsea, altro club sulle sue tracce.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<