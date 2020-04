Juve, piace il baby bomber Hansen

TORINO- La Juventus è al lavoro per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione, ma la dirigenza non vuole sicuramente trascurare il settore giovanile. Per questo, stando a quanto riferito dal quotidiano inglese The Guardian, i bianconeri sarebbero sulle tracce del giovane attaccante Sontje Hansen, vincitore della classifica marcatori del mondiale under17 in Brasile. Sul giovane, però, è forte la concorrenza di Inter, Milan e Manchester City.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<