Juve, per Pogba un aiuto dal regolamento FIFA

TORINO – Il ritorno in bianconero di Paul Pogba è il grande sogno della dirigenza, oltre che dei tifosi, della Juventus. Il francese con molta probabilità lascerà il Manchester United in estate, ma la valutazione del club inglese resta altissima. Stando a quanto riferisce il Corriere di Torino, la Juve potrebbe essere aiutata dall’articolo 17 del regolamento FIFA, che consentirebbe alla Vecchia Signora di acquistare Pogba per circa la metà del valore del giocatore, fissandone dunque il prezzo intorno ai 60 milioni di euro. Cifra non da poco, ma sicuramente minore delle varie richieste in tripla cifra poste dai Red Devils.

