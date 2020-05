Juve, per la fascia sinistra spunta Bernat

TORINO- Ancora in bilico il futuro di Alex Sandro, la cui avventura juventina potrebbe seriamente essere giunta alla sua conclusione. Il terzino brasiliano, anche in questa stagione, ha tenuto un rendimento altalenante e il club bianconero sta ora pensando di rimpiazzarlo. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’ultima idea per la fascia sinistra porterebbe a Juan Bernat del Psg, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Le negoziazioni per il rinnovo sono al momento ferme e la Juve potrebbe quindi inserirsi. Ma attenzione perché ora stanno circolando grosse notizie per il mercato bianconero: asse bollente, doppio maxi affare in vista! >>>VAI ALLA NOTIZIA

